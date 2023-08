Időjárás

Péntektől a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe

A tartós hőség megterheli az egészséges szervezet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. 2023.08.24 15:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Péntektől a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe, augusztus 28. hétfő 24 óráig - erről közös közleményben tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csütörtökön az MTI-t.



Emlékeztettek, hogy az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján augusztus 21-én 14 órától augusztus 24. 24 óráig másodfokú hőségriasztás rendelt el.



A tisztiorvos a hőségriasztást hétfő éjfélig meghosszabbítja, egyúttal harmadfokúra emeli az ország egész területére vonatkozóan, vagyis péntektől országszerte a legmagasabb fokú hőségriasztás lesz érvényben - tették hozzá.



Egyúttal figyelmeztettek arra, hogy a tartós hőség megterheli az egészséges szervezet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.



Mint írták: kánikulában a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri a lakosságtól, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot, lehetőség szerint vizet. A déli órákban pedig semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.



Ugyanakkor az átlagosnál melegebb időjárás bárkinél okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt.



A hatóságok különös óvatosságra intik az autóval közlekedőket, mert rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akik pedig a szabadságukat a vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve felhevült testtel semmiképpen ne ugorjanak a vízbe! - írták.



Arra is felhívják a figyelmet, hogy a gyermekeket, házi kedvenceket még néhány percre se hagyja senki a parkoló autóban, illetve ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!



A napok óta tartó kánikula és csapadékmentés időjárás miatt jelenleg hét vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom. Vagyis tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet rakni - olvasható a közleményben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) azt közölte, hogy előrejelzése szerint hétfőig napos, túlnyomóan derült idő várható, jellemzően 32-38 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletekkel. A levegő hőmérséklete hajnalra általában 16-23 fok közé hűl.



A meteorológiai szolgálat az ország nagy részére magas, 27 Celsius-fok feletti középhőmérséklet miatt adott ki figyelmeztetést a következő három napra - tájékoztatott az OMSZ.