Időjárás

Károkat okozott az erős széllel kísért zivatar több vármegyében

Számottevő munkát adott az erős széllel kísért zivatar és felhőszakadás a tűzoltóknak szerda kora estétől, elsősorban Bács-Kiskun és Békés vármegyéből érkeztek bejelentések a katasztrófavédelemhez - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.



Azt írták: többnyire kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolításához kérték a segítségüket.



Bács-Kiskun vármegyében a vihar Bátya településre koncentrálódott, több utcában is fákat döntött ki az erős szél. Az 51-es főúton méretes fa dőlt az útra, a tűzoltók láncfűrésszel távolították el. A Bajai úton háztetőre dőlt fa miatt kértek segítséget.



Békés vármegyében Békéscsabáról érkezett a legtöbb bejelentés, ott is főként kidőlt fák miatt. Nagyrét tanyán három hatalmas fa zuhant vezetéktartó oszlopra, míg a Gerla tanyán nyárfák veszélyeztettek épületeket. A Néveri Horgásztónál is fákat csavart ki a szél.



Szintén fakidőlések miatt kellett beavatkozni a tűzoltóknak Csongrád, Baranya, Nógrád és Somogy vármegyében is.



Az egységek folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán - közölték.