Időjárás

Nébih: több vármegyében rendeltek el tűzgyújtási tilalmat

Az elmúlt napokra jellemző tartós kánikula és csapadékmentés időjárás miatt csütörtöktől hét vármegyében életbe lép a tűzgyújtási tilalom - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy az érintett vármegyékben fennáll a gyorsan terjedő felszíni tüzek és koronatüzek kialakulásának kockázata. Mindennek oka a csapadékmentes időjárás, a magas átlaghőmérséklet és az, hogy az alacsony relatív páratartalom miatt kiszáradt a holt biomassza, valamint a koronabiomassza nedvességtartalma is csökkent. Ezenfelül hétvégéig nem várható jelentősebb mennyiségű, a teljes vármegyéket érintő, áztató jellegű csapadék.



A fokozott tűzkockázatot figyelembe véve, a Nébih, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, csütörtöktől elrendeli a fokozottan tűzveszélyes időszakot Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben.



A Nébih kéri, mindenki fokozottan ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki égő cigarettacsikkeket a gépkocsiból, mert azok hamar meggyújtják az útmenti növényzetet. Belterületen is érdemes elkerülni a nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, hiszen a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterrel arrébb is képesek tüzet okozni - figyelmeztetnek.



A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem - hangsúlyozzák a közleményben.