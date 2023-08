Időjárás

Újabb melegrekordok dőltek meg Franciaországban

Franciaországban folytatódott szerdán a rendkívüli hőhullám, a meteorológiai szolgálat a korábbi négyről 19 megyére kiterjesztette a legmagasabb szintű készültséget, további 37 megyében másodfokú hőségriasztás van érvényben.



"Az ország déli kétharmadát hosszantartó, intenzív hőhullám uralja. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ott szerdán elérik a 40-42 fokot, sőt helyenként még ennél is magasabbak lesznek, és rekordok dőlhetnek meg" - figyelmeztetett a Météo-France, amely szerint a hőhullám várhatóan szerdán és csütörtökön tetőzik. "Franciaország egészét tekintve ez az első alkalom, hogy ilyen intenzív hőhullámot regisztráltak a nyár kései szakaszán" - tette hozzá a Météo-France.



A meteorológiai szolgálat azt is közölte: ismét megdőlt a nyár végi melegrekord, miután az országban augusztus 15-e után még soha nem volt olyan meleg, mint kedden, amikor is az átlaghőmérséklet elérte a 27,1 Celsius fokot. Az előző rekordot, 26,63 Celsius fokot hétfőn mérték. Ez az érték 5,8 fokkal meghaladja az 1991-2020 közötti időszakra vonatkozó, ilyenkor megszokott értéket - közölte a Météo-France.