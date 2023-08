Rendkívüli hőhullám sújtja Franciaországot

Franciaországban folytatódott az "intenzív és tartós" kánikulai időszak kedden: az ország 100 megyéjéből 49-ben van hőségriasztás érvényben, míg négy déli megyében a legmagasabb szintű készültséget léptette életbe a Météo-France.



A francia meteorológiai szolgálat szerint az országban augusztus 15-e után még soha nem volt olyan meleg, mint hétfőn, amikor is az átlaghőmérséklet elérte a 26,63 Celsius fokot.



Az augusztus végi rendkívüli hőhullámban több éjszakai melegrekord megdőlt: a dél-franciaországi Mentonban a hőmérő higanyszála nem ereszkedett 30 Celsius fok alá, míg Nizzában 28,6 Celsius fokot mértek. Toulouse-ban és Maconban 23, Lyonban 21,5 fok volt éjjel.



A legmagasabb szintű riasztás kedden délután 3 órakor lép életbe Ardeche, Drome, Vaucluse és Gard déli megyékben, ahol az időjárás előrejelzés szerint a hőmérséklet várhatóan 40 és 42 Celsius fok között lesz. A Météo-France korábban narancssárga riasztást adott ki fél Franciaországra, arra hivatkozva, hogy a hőmérséklet az érintett megyék többségében 35 és 38 Celsius-fok között alakul majd.



A minimum hőmérsékletek a következő napokban sem ereszkednek 20-22 Celsius fok, helyenként 23-25 Celsius fok alá, elsősorban a nagyvárosokban - figyelmeztetett a Météo-France.



A kánikulai meleg a hét második felében is uralni fogja Franciaországot, szerdán és csütörtökön 39 és 42 fok közötti hőmérséklet várható az ország délnyugati részében és a Rhone völgyében, míg péntektől már enyhülést jelez előre a meteorológiai szolgálat.

🇫🇷 Millions of people in #France sweated through a late summer heatwave on Monday.



🌡️ Health authorities have placed roughly half of mainland France on the second-highest heat warning level in preparation for an even hotter Tuesday. @POB_journo has the story. pic.twitter.com/htirWbiSOZ