Időjárás

Folytatódik a napos, kánikulai idő a hétvégén

Folytatódik a jellemzően napos, kánikulai idő a hétvégén is: vasárnap, augusztus 20-án a legmelegebb órákban akár 30-35 Celsius-fok is lehet. A hétvégén még szórványosan előfordulhat zápor, zivatar - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap, és szórványosan várható zápor, zivatar, amelyeket felhőszakadás kísérhet. A változó irányú szél mérsékelt marad, viszont a zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.



Szombaton az éjszaka képződő pára- és ködfoltok reggeli megszűnését követően általában sok napsütésre lehet számítani gomoly- és fátyolfelhőkkel, és helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Többnyire gyenge marad a légmozgás, de zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 17-22 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 17 fok alatt várható. A csúcsérték 29 és 34 fok között valószínű.



Vasárnap napos időre van kilátás többnyire kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Az északkeleti, keleti tájakon néhol előfordulhat zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 18 és 23, a hidegre hajlamos helyeken kevéssel 18 fok alatt várható. A csúcsérték 30 és 35 fok között valószínű.