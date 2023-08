Időjárás

Vihar - Útra dőlt fák, letört ágak eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól Pest vármegyében

Az erős szél és a felhőszakadás fákat döntött ki, ágakat szakított közutakra, kerítésekre és vezetékekre Pest vármegyében, több mint ötven bejelentés érkezett viharkárokról. Budapesten is sok riasztást kaptak a tűzoltók a hirtelen lezúdult, nagy mennyiségű eső miatt - közölte a katasztrófavédelem.



Azt írták: az útra dőlt fák, letört ágak eltávolításához kérnek segítséget a tűzoltóktól.



Dunakeszin, a Verseny utcában, az Aranykárász utcában és a Ponty utcában is a kidőlt fák miatt kellett beavatkozniuk. Villám csapott egy nyolc méter magas fába Pécelen, a Pesti úton. Sződligeten, a 2-es főútra dőlt egy nagy fa, amelyet a tűzoltók távolítanak el - közölte a katasztrófavédelem.



Arról is beszámoltak, hogy Budapesten is sok riasztást kaptak a tűzoltók a hirtelen lezúdult, nagy mennyiségű eső miatt.



Több helyen kidőlt fákat távolítanak el, de pincékbe, garázsokba, aluljárókba befolyt víz kiszivattyúzásához is kértek segítséget az egységektől. A IX. kerületben, a Könyves Kálmán körúton kidőlt egy fa és leszakította a villamosvezetéket. Az XII. kerületben, a Győri úton két autót, a XIII. kerületben, a Szabolcs utcában egy közvilágítási oszlopot rongált meg egy nagy fa. A XI. kerületi Pajkos utcában mélygarázsba, a Zsurló utcában pedig pincébe befolyt víz miatt kérték a tűzoltók segítségét. A XI. kerületben, az Egér útra is riasztották a tűzoltókat, ahol a nagy mennyiségű esővíz akadályozta a forgalmat.