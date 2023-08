Időjárás

Több olasz nagyvárosban vörös riasztást adtak ki a Néró hőhullám miatt

Szerdától péntekig több északolasz nagyvárosban, köztük Firenzében, Bolzanóban és Bresciában is vörös riasztást adtak ki a térséget sújtó uralkodó hőhullám miatt - közölte az olasz egészségügyi minisztérium szerdán.



Hozzátették, hogy pénteken várhatóan más északi városokban - Bolognában és Perugiában - is a legmagasabb riasztást rendelik el a hőség miatt.



Olaszországban a vörös riasztás azt jelzi, hogy az uralkodó hőség nemcsak a veszélyeztetett társadalmi csoportokra (betegek, idősek és kisgyerekek) jelent veszélyt, hanem az egész lakosságra.



A Néró afrikai anticiklon okozta hőség a hétvégéhez közeledve a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja Toszkánában.



Rómában csütörtökre és péntekre egyelőre sárga riasztást adtak ki. A déli országrészben a jövő hét elejétől egy atlanti front hatására csökkenni fog a hőmérséklet.



Az egészségügyi minisztérium szerdán közölte, hogy a júliusi hőség nyomán mintegy kilenc százalékkal nőtt a halálozások száma az idősek körében az ország középső és déli részén. A hőhullámok hatásainak megelőzésére létrehozott nemzeti akcióterv július 1. és augusztus 4. között végzett felmérése szerint ebben leginkább a délolasz térség, különösen Szicília érintett, míg az északi régiókban 13 százalékkal csökkent a halálozások száma a 65 év felettiek körében.