Időjárás

Akkora a szárazság Franciaországban, hogy több régióban is betitották a medencék felállítását

A tartós szárazság miatt több régióban is betiltották a úszómedencék felállítását vagy a meglévők feltöltését Franciaországban - tudatta a Les Échos nevű francia napilap szerdán.



Franciaország déli részét szárazság sújtotta az elmúlt napokban, mely erdőtüzekhez és evakuálásokhoz is vezetett. Az országban található a kontinensen a legtöbb magánmedence, melyekre a koronavírus-járvány alatt jelentősen megugrott a kereslet, a szélsőséges időjárási körülmények miatt azonban az érintett térségekben használatukat korlátozták.



Az erdőtüzek sújtotta dél-franciaországi Pyrénées-Orientales megyében már május 10. óta szabályellenes a felállítható medencék vásárlása, míg máshol a víztakarékosság miatt az ilyen medencék feltöltését tiltották meg.



A francia uszodaipari egyesület (FPP) arról számolt be, hogy az infláció és az ukrajnai háború egyéb gazdasági következményei mellett a bevezetett korlátozások még nagyobb kárt okoznak az üzletágnak.



Az éghajlatváltozás nagyban hozzájárul a medencék iránti kereslet növekedéséhez, mely nemcsak a melegebb, déli országrészben volt tapasztalható, hanem északon, Normandia és Bretagne területén is.