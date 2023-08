Időjárás

Olaszországba ismét 40 fokos meleget hoz a Nero hőhullám

Spanyolországból érkezik, és elsőként Észak-Olaszországot éri el pénteken az újabb hőhullám, melyet a meteorológusok most az ókori római császárról, Neróról neveztek el.



Az előrejelzések szerint az alpesi Bolzano városában 35 Celsius-fok várható, majd a hőség az ország középső része felé mozdul el.



Rómában és Firenzében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, amely augusztus 20. körül tetőzik, ismét megközelítve a 40 fokot. Szardínia szigetén is újabb kánikulát várnak 40 fok közeli meleggel.



Augusztus második hétvégéjén várhatóan tömegek indulnak útnak az Olaszország útjain és a legmagasabb szintű, fekete színű torlódás várható. A keddre eső Nagyboldogasszony ünnepe miatti hosszú hétvégén az is kiveszi a szabadságát, aki eddig nem tette Különösen intenzív járműforgalommal kell számolni a tengerpartok irányába tartó útvonalakon, az olasz és a francia, valamint az Olaszország és Szlovénia, Horvátország közötti határátkelőknél.



Csúcsforgalom van az olaszországi kikötőkben és a repülőtereken is; a római Leonardo Da Vinci, más nevén fiumicinói repülőtéren napi közel 150 ezer utast regisztrálnak.