Időjárás

Agrometeorológia: kedvező a talaj nedvességtartalma a nyári növények számára

Az évszakhoz képest kedvező a talaj nedvességtartalma: a talajok felszín közeli része továbbra is közel van a telítettséghez, és kritikusan száraz talaj sehol sem jellemző - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Azt írták: a múlt hét második felében országszerte kiterjedt záporok, többfelé felhőszakadással és kártevő széllel együtt járó zivatarok voltak, és még a hét első felében is többfelé előfordultak esők, záporok, zivatarok. Az elmúlt harminc nap csapadékmennyiségében elég nagy különbségek alakultak ki: míg a nyugat-magyarországi területeken 200 milliméter körüli mennyiség esett, addig az Alföldön helyenként - például Szolnok vagy Kecskemét térségében - csak 40 milliméter. A talajok felszín közeli része továbbra is telítettség közeli állapotban van, a középső és mélyebb rétegekben azonban már vannak szárazabb területek az Alföldön. Kritikusan száraz talaj sehol sem jellemző - írták. Hozzátették: a hőmérséklet az elmúlt napokban 3-6 Celsius-fokkal hűvösebben alakult az ilyenkor szokásosnál.



Közölték azt is, a kalászosok aratása befejeződött, a tarlók tárcsázása is sokfelé megtörtént már. A hosszabban kint maradt termés már többször megázott, így a minősége egyre romlott.



A kukorica sokfelé igen szépen fejlett, Miskolc térségében nem ritka a 3 méteres állománymagasság és a dupla csövek sem. Augusztus első hetének bőséges csapadéka országszerte igen jót tett a szemfejlődés állapotában járó állományoknak. A napraforgó már elvirágzott, a magképződés állapotában van.



A folytatásban szombattól jelentősen melegszik az idő, a hétvégén már 25-30 fok között alakulnak a csúcsértékek, a jövő hét első felében pedig nagy területen 30 fok fölötti kánikulára lehet számítani. A következő napokban száraz időben várható, csak a jövő hét közepén lehetnek ismét szórványos záporok.