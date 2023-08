Időjárás

Szlovén Turisztikai Hivatal: elérhetetlenné váltak egyes turisztikai célpontok

Elérhetetlenné váltak egyes szlovéniai turisztikai célpontok a súlyos árvizek miatt, ezért a Szlovén Turisztikai Hivatal azt javasolja, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az úti cél weboldalát, a közösségi média csatornáit, beszéljen a szállásadójával.



A hivatal MTI-nek küldött keddi közleménye kiemelte, hogy az ország nagy része nem szenvedett súlyos károkat, és továbbra is nyitva áll a vendégek és látogatók előtt, azonban egyes területek még mindig megközelíthetetlenek, és a közúti és vasúti összeköttetések néhány helyen megszakadtak.



A leginkább érintett helyek között szerepel a közép-szlovéniai Medvode, Kamnik és Velika Planina, Komenda, Idrija, Ziri, Skofja Loka. Az Alpesi Szlovénia területen Koroska, Felső-Savinja-völgy részei (Luce, Solcava, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, Recica ob Savinji, Mozirje, Polzela). A Mura régió egyes területei is érintett, hiszen a Mura folyó is árad.



Nem lehetséges a turisztikai látogatás Velika Planina, Kamnik, Skofja Loka, a Felső-Savinjska-völgy egésze (Solcava, Luce, Ljubno, Nazarje, Mozirje, Gornji Grad), Koroska (Crna na Koroskem, Prevalje, Mezica, Dravograd) és Koroska Bela, valamint a Mura folyó mentén fekvő helyekre - írták.



Azt tanácsolták az utazóknak, hogy figyeljék az időjárás előrejelzéseket, legyenek óvatosak, mivel az útviszonyok továbbra is kiszámíthatatlanok, sok út megsérült vagy még mindig el van árasztva. A járművezetők kövessék a mentőszolgálatok utasításait, és ne vezessenek elárasztott területeken vagy lezárt utakon.



A szlovéniai hegyekben való túrázást határozottan nem ajánlja a szervezet. Több túra- és hegymászóútvonalat lezártak, azok járhatatlanok. Ezenkívül a vízfolyások nagyon kiszámíthatatlanok, veszélyesek lehetnek a folyók és patakok. Számos folyó, köztük a Soca, a Savinja, a Krka, a Száva és a Dráva vízhozama megnövekedett, így a kajakozás, a rafting és a búvárkodás sem javasolt.



A talaj nagyfokú nedvessége miatt a földcsuszamlások valószínűsége országszerte továbbra is magas - hívták fel a figyelmet.