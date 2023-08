Viharok okoztak energiaellátási és közlekedési zavarokat Lengyelországban, az illetékes kormányhivatal (RCB) közleménye szerint hétfő reggelre több mint 14 ezer háztartás maradt áram nélkül, késett sok vonat, a szél házakat rongált meg.



Vasárnap este Marek Kubiak, az RCB igazgatója 35 647, az áramszünet által érintett háztartásról számolt be az X-en (korábban Twitter).



A legtöbb áramellátási zavart az időjárás Lengyelország észak-keleti részében okozta, hétfő reggel a Podlasiei vajdaságban 7264, a Varmia-mazúriai vajdaságban 4950 fogyasztó maradt áram nélkül.



Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt vasárnap 261 személy- és három tehervonat esetében történt jelentősebb (összesen 3594 perc) késés.



A erős szél 43 lakóház és 25 gazdasági épület tetejét rongálta meg. A letört faágak három ember sérülését okozták. A tűzoltókat vasárnaptól hétfő hajnalig 2500-szor riasztották.



A tengermelléken, valamint a délnyugat-lengyelországi Alsó-sziléziai vajdaságban elővigyázatosságból evakuáltak egy-egy cserkésztábort.



A tengermellék keleti részére az országos meteorológiai szolgálat hétfőn a legmagasabb, harmadfokú viharjelzést adta ki.

After the storm, a rainbow always appears 🌈💙. On Saturday and Sunday, heavy rainfall is expected in Warsaw and across Poland. Take care of yourselves and check the forecasts regularly (some events may be canceled due to bad weather). #DiscoverWarsaw

📸: https://t.co/vbxvCGBoWW pic.twitter.com/5oGgSnXNvS