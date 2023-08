Időjárás-előrejelzés

A héten egyre melegebb és naposabb idő várható

A hét elején még többfelé felhős idő lesz egy-egy záporral, zivatarral, de a későbbiekben egyre melegebb és naposabb idő várható.

Hétfőn az ország északnyugati, északi részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, gyenge intenzitású, időszakos eső is előfordulhat. Ezzel szemben délebbre kevesebb felhőzetre lehet számítani többórás napsütéssel, arrafelé zápor, zivatar is csak kevés helyen alakulhat ki.



A nyugatias szél nagy területen lesz erős, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között valószínű.



Kedden felhőátvonulások várhatók, általában sok napsütéssel. Északkeleten elszórtan valószínű zápor, zivatar, máshol legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő.



Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19-24 fok között alakul.



Szerdán északnyugat felől vékonyodó, szakadozó frontfelhőzet vonulhat délkelet felé. Az ország nagy részén több órára kisüthet a nap, de helyenként előfordulhat zápor, zivatar.



A délnyugati, majd északnyugati szél időnként megélénkül. A hajnali 7-15 fokról 21 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.



Csütörtökön napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként előfordulhat záporeső, zivatar. Az északnyugati szél néhol időnként megélénkülhet. A hőmérsékleti minimum 9 és 16, a maximum 21 és 27 fok között alakul.



Pénteken napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, legfeljebb egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.



Szombaton is napos időre van kilátás, gomoly- és fátyolfelhőkkel, egy-egy záporral, zivatarral. A légmozgás mérsékelt marad. A hajnali 9-17 fokról délutánra 24 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap napos idő valószínű gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel. Néhol előfordulhat záporeső, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérsékleti minimum 12-21, a maximum 25 és 31 fok között várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.