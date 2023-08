Időjárás

Vihar - Kidőlt fák, elárasztott pincék, épületkárok miatt volt szükség a tűzoltók segítségére

Szinte nem volt olyan része az országnak, ahol ne kellett volna segíteniük a tűzoltóknak a viharok miatt. 2023.08.06 09:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kidőlt fák, elárasztott pincék, épületkárok miatt volt szükség a tűzoltók segítségére a szombat hajnali, majd a délutáni viharok miatt, a legtöbb beavatkozás Budapesten, Pest, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében történt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.



Mukics Dániel az MTI-hez vasárnap reggel eljuttatott közleményében azt írta: 1295 esetben kidőlt fák miatt, 236 alkalommal vízszivattyúzás, 228 esetben pedig épületekben keletkezett károkhoz hívták a tűzoltókat. 60 esetben elakadt járműveket mentettek, 55 helyszínen pedig magasból veszélyesen lógó tárgyakat távolítottak el.



A legtöbb beavatkozásra Budapesten, Pest, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt szükség, de szinte nem volt olyan része az országnak, ahol ne kellett volna segíteniük a tűzoltóknak a viharok miatt.



Csak Budapestről több mint 4100 bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez. A viharkárok elhárításán folyamatosan dolgoznak a fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók. A XIV. kerületi Ond vezér útján egy 30 méteres fa négy autóra dőlt rá. A XVIII. kerületi Garam utcában egy 30 méteres fa három oszlopot döntött egy házra. A XXI. kerületben, az Áfonyás utcában két 10 méteres fa is villanyvezetékre dőlt. Az V. kerületi Bécsi utcában 30 méterről hulló vakolat veszélyeztette a gyalogosforgalmat. A XXI. kerületben, a Medve utcában egy fa házra dőlt, amely emiatt lakhatatlanná vált. Az épületet két embernek kellett elhagynia, elhelyezésükről az önkormányzat gondoskodott.

Pest vármegyében Verőcén, a vasútállomáson megcsúszott és a vasúti sínekre dőlt a támfal. A sár két sínpárt árasztott el. Zebegénynél szintén a hegyről lezúduló kövek és iszap okozott fennakadást a közúti és vasúti közlekedésben. Dunavarsányban egy családi ház kéménye dőlt le, megrongálva ezzel a ház tetőszerkezetét.



Hajdú-Bihar vármegyében a legtöbbször Debrecenben, utakra dőlt fák miatt kellett a tűzoltóknak beavatkozniuk. Hortobágyon két családi ház tetőszerkezetét is megbontotta a szél.



Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében villám csapott egy mezőkövesdi melléképületbe, Mezőkövesd és Bogács között pedig egy szalmabála gyulladt ki villámcsapás miatt. A villámok miatti tüzeket a tűzoltók oltották el. Encsen egy családi ház kéményébe csapott a villám, amelyet vissza kellett bontani. Putnokon 2 családi házat a villámárvíz miatt 400 homokzsákkal kellett megvédeni.



A Fejér vármegyei Pusztaszabolcson és Nagylókon hét családi ház tetejét bontotta meg a szél.



Csongrád-Csanád vármegyében utakra, épületekre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Hódmezővásárhelyen a Szent István téren iskola kerítésére dőlt egy fa.



Vas vármegyében, Gasztonyban több házat is körbevett a megáradt Rába, oda a tűzoltók is csak csónakokkal tudtak bejutni. Egy anyát és a gyermekét csónakkal hozták ki a víz által veszélyeztetett épületből. Csákánydoroszlón és Gasztonyban több családi házat homokzsákkal kellett megvédeni.