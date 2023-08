Időjárás

Szijjártó Péter: katasztrófavédelmi segítséget ajánlott fel Magyarország Georgiának

Katasztrófavédelmi segítséget ajánlott fel Magyarország Georgiának - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.



Szijjártó Péter azt írta, hogy az elmúlt napokban, sőt az elmúlt órákban "többször magunk is szembesülhettünk a teljes őrületbe forduló időjárás durva megnyilvánulásaival": a viharok, kiadós esőzések, villámárvizek Európa távolabbi pontjain is súlyos következményekkel járnak.



A bejegyzés szerint Georgiában a példátlan esőzések földcsuszamláshoz is vezettek az ország északi részében, ahol ilyen jellegű katasztrófára még nem volt példa; sokan meghaltak és eltűntek, hatalmas károk maradtak hátra.



"Georgiai kollégámnak telefonon fejeztem ki együttérzésünket és ajánlottam fel szükség esetére a magyar katasztrófavédelmi segítséget. Ilia Darchiashvili köszönettel vette a felajánlást, igazi baráti gesztusként értékelte, s jelezte, hogy saját erőforrásaik kimerülése esetén keresni fognak minket" - fogalmazott Szijjártó Péter.