Időjárás-előrejelzés

Vihar - Másodfokú riasztást adtak ki hevesebb zivatarok veszélye miatt

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki az ország középső részére, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyék egyes járásaira az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton kora délután.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint az érintett vármegyék egyes járásaiban a következő órákban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



A meteorológiai szolgálat közölte: a Dunántúl nagyobb részén nyugat felől lassan stabilizálódik a légkör, ám tartós esőből itt is nagy mennyiség hullhat.



Azonban a Duna vonalában, illetve attól keletre szombat délutántól ismét egyre nagyobb számban alakulnak ki délről észak, északkelet felé haladó zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek.



Az előrejelzés szerint a zivatartevékenység éjszaka várhatóan fokozatosan az északkeleti tájakra terjed át. A zivatarokat viharos széllökés, jégeső és felhőszakadás kísérheti, előfordulhat károkozó szélroham és nagyobb méretű jég is.



Felhívták a figyelmet arra, hogy legnagyobb eséllyel az ország középső tájain, valamint az Északi-középhegység térségében komolyabb felhőszakadás, valamint domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat a délutáni, valamint az éjszakai órákban. Lehetnek olyan területek, ahol a havi országos átlagos, 60 milliméteres csapadékmennyiségnél is több hullhat 24 óra alatt.



Jelezték: a Dél-Alföldön és az ország középső vidékein a nap második felében a legmagasabb szintű, piros riasztási fokozatnak megfelelő heves zivatarok is előfordulhatnak.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel azt javasolja, hogy ahol a heves zivatarok miatt van érvényben riasztás, a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket vigyék fedett helyre, és ne parkoljanak fák alá.



Ha valakit autóvezetés közben ér el a vihar, lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert, vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.