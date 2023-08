Időjárás

Vihar - Komoly fennakadások voltak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szombat hajnali vihar a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is komoly fennakadásokat és károkat okozott - közölte a Budapest Airport Zrt.



Azt írták, hogy az ítéletidő miatt a repülőtér forgalmát 1.45 és 6 óra között fel kellett függeszteni, mert a biztonságos fel- és leszállás az időjárás miatt ellehetetlenült.



Ennek következtében négy érkező járat - a Wizz Air Lisszabonból és Korfuból, a British Airways Londonból, az Air France Párizsból érkező járata - éjszaka nem tudott leszállni Budapesten, és kitérő városokban Debrecenben, Bécsben és Belgrádban szállt le.



A kora reggel induló járatok többsége késésekkel ugyan, de el tudott indulni, jelenleg egyes Ryanair járatok esetében várható több órás késés, mert a légitársaság két, éjszaka Budapesten parkoló gépe megsérült - emelték ki.



A repülőtér reggel 6 óra óta biztonságosan üzemel, ugyanakkor jelenleg csak az 1. futópályán zajlik a forgalom, mert a 2. futópályát még jelenleg is takarítják a vihar által ráhordott szennyeződésektől és sártól, illetve javítják a megrongálódott fénytechnikai berendezéseket.



A 2. pálya nyitása a délelőtt folyamán várható - tették hozzá.



A terminálépületekben több helyen is beázások keletkeztek, ezeket folyamatosan javítják a repülőtér munkatársai - írták.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a javítási munkálatok a forgalmat nem akadályozzák.



A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy folyamatosan tájékozódjanak járataikról a www.bud.hu oldalon.