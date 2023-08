Időjárás

Agrometeorológia: aszály és telített talaj is előfordul Magyarországon augusztus elején

Miközben a Dunántúl nyugati része bőséges csapadékot kapott az elmúlt hetekben, Magyarország középső részén aszály van, és szükség lenne az esőre - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat e heti agrometeorológiai elemzésében.



A meteorológiai szolgálat honlapján közzétett elemzésben jelezték: az elmúlt tíz napban az ország nagy területén 20-50 milliméter csapadék hullott, a Dunántúl nyugati részén 60-80 milliméter is leesett, míg a Jászberény - Tokaj sávban még 10 milliméter sem.



Aszály nagyjából a Budapest-Dunaújváros-Kecskemét-Szolnok-Jászberény térségben van, a nyári szántóföldi növények itt már csak a mélyebb talajrétegekből tudnak nedvességhez jutni, de ez a télen felhalmozódott víztartalom is egyre csökken - emelték ki.



A tájékoztatás szerint a júliusi csapadék mennyisége a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határnál meghaladta a sokéves átlagot, míg az ország nagyobbik, középső részén az alatt maradt. A havi középhőmérséklet 1-2 fokkal alakult az átlag fölött, az idei lett a kilencedik legmelegebb július 1901. óta.



A havi napfénytartam többnyire 260 és 320 óra között alakult, nyugaton kevesebb, délkeleten több napsütéssel, ami 0-40 órával magasabb a sokéves átlagnál - áll az elemzésben.



A szántóföldi növényeknél a búza aratása a végéhez közelít, a hosszabban kint maradt termés már többször megázott, így annak minősége egyre romlott. A kukorica a szemfejlődés állapotában van - sokfelé szépen fejlett, Miskolc térségében nem ritkák a három méteres növények és a dupla csövek -, a napraforgó pedig a virágzás vége felé jár - ismertették.



Hozzátették: a növények a Dunántúlon nagy területen megkapták a számukra ideális mennyiségű havi csapadékot, de az ország középső részén csak 20-40 milliméter esett, így ezeken a területeken sürgős csapadékra lenne szükség.



A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hétvégén még folytatódik a változékony, többször csapadékos időjárás. A hullámzó hidegfront vasárnapig a közelben marad, és jelentős csapadékot hozhat az azt igénylő tájakra is.



Arra figyelmeztettek, hogy vasárnapig a gyakori csapadék és a sok felhő miatt magas lesz a levegő páratartalma, és akár tartós levélnedvesség is kialakulhat, ami a gombás megbetegedéseknek teremt kedvező feltételeket. Hétfőtől csökken a csapadékhajlam, a jövő héten végig száraz időre van kilátás lassú melegedés mellett - írták.