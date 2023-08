Időjárás

Több hullámban érkezik eső, zápor, zivatar a hétvégén, a zivatarok környezetében a szél viharossá is fokozódhat - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken eleinte csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, azonban délután már erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Az északnyugati, nyugati határhoz közeledve a nap nagyobb része inkább felhős lehet.



A csapadékhajlam átmenetileg csökkenhet, majd délután északkeleten és az Alföldön újból nő a zápor, zivatar esélye. Este, késő este délnyugat felől egy nagyobb csapadékrendszer is érkezhet. Zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a légmozgás.



A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken tág határok - 22 és 37 fok - között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva növekedve.



Szombaton jellemzően napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. A nap második felében sokfelé meg is vastagodhat a felhőzet. Több helyen, több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar.



Az északi, északnyugati szél főleg a Dunántúlon megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.



A csúcshőmérséklet szombaton 19 és 29, a Tiszántúlon 30 és 34 fok között valószínű.



Vasárnap a zártabb felhőtakaró szakadozik, majd felhőátvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. A Dunától keletre többfelé, majd egyre kevesebb helyen valószínű eső, záporeső, zivatar.



A nap második felében a Dunántúlon is előfordul elszórtan csapadék. Sokfelé erős, helyenként viharos lesz az északnyugati, nyugati szél.



Vasárnap a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. A csapadékos tájakon lesz hűvösebb.