Az arizonai Phoenixben 31 napja nem ment 43 fok alá a hőmérséklet

A tudósok előrejelzése szerint a július lesz a valaha feljegyzett legmelegebb hónap, valamint az emberiség által valaha látott legmelegebb hónap.

A világot sújtó hőséghullám az arizonai Phoenix városát is megviselte, mivel a Nap völgyének lakói 31 egymást követő napon 43 Celsius fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet mértek.



Ez a rekord túlszárnyalja a korábbi, 18 egymást követő napot jelentő rekordot, amelyet 1974 júniusában állítottak fel.



Hétfőn azonban a tikkasztó hőségtől való megpihenés elmaradt: a Mexikó felől érkező monszunesők a terület felé vették az irányt, de nagyrészt nem hozták meg a várt enyhülést. Ehelyett az előrejelzések szerint a nap legmagasabb nappali hőmérséklete 42 fok közelében lesz, és a városra vonatkozó hőség a hét folyamán várhatóan ismét 43 fok fölé emelkedik.



"Annak ellenére, hogy hűvösebb lesz, mint eddig volt, még mindig melegebb lesz a szokásosnál. És a hőség még mindig biztosan hatással lehet a lakosság nagy részére" - mondta Matthew Hirsch, a phoenixi Nemzeti Meteorológiai Szolgálat meteorológusa. "Ezért továbbra is arra biztatjuk az embereket, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, például maradjanak hidratáltak és korlátozzák a szabadtéri tevékenységeket."



Miközben az Egyesült Államok délnyugati része hetek óta szenved az extrém hőségtől, Phoenixben számos szabadtéri rendezvényt kellett emiatt lemondani. A városban legalább három olyan nap volt, amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 49 fokot, míg a hónap legalább felében az éjszakai mélypontok 32 fok felett maradtak.



Maricopa megyében, ahol Phoenix található, júliusban legalább 25 hőség okozta haláleset történt, bár ez a szám még emelkedhet, mivel további 249 haláleset esetében vizsgálják, hogy a hőséggel van-e összefüggésben.



Hirsch arra is figyelmeztetett, hogy augusztusban a júliusban tapasztaltnál magasabb hőmérsékleteket hozhat.



Miközben az El Niño további hőséget ad a bolygónak, amely már így is szenved az ember okozta éghajlatváltozás hatásaitól, Phoenix városának lakossága 1990 óta folyamatosan növekszik, a lakosok száma mintegy 2 millióról közel 5 millióra nőtt, mivel az Egyesült Államokban az emberek megfizethetőbb lakhatást biztosító területeket keresnek.



Egy szakértő szerint a népességnövekedés tovább súlyosbította a körülményeket a régióban, mivel az tovább növelte az emberi lábnyomot, és létrehozott egy városi hőszigetet.