Katasztrófavédelem: károkat okozott a pénteki vihar Budapesten és Pest vármegyében

A csapadékot kísérő nagy erejű szél utakra, járművekre, vezetékekre döntött fákat, amelyek eltávolítása ad számottevő munkát a tűzoltóknak kora este óta. 2023.07.29 06:49 MTI

Károkat okozott a péntek délutáni vihar Budapesten és Pest vármegyében - közölte a katasztrófavédelem péntek este a honlapján.



A csapadékot kísérő nagy erejű szél utakra, járművekre, vezetékekre döntött fákat, amelyek eltávolítása ad számottevő munkát a tűzoltóknak kora este óta - tájékoztattak.



Budapesten, a III. kerületi Bivalyos utca és Hunyadi utca kereszteződésében méretes fa dőlt az úttestre, akadályozva a forgalmat. A XIV. kerületi Fogarasi úton és a XIX. kerületi Kazinczy utcában is parkoló autókra zuhant fák miatt kértek a tűzoltóktól segítséget - sorolták.



Az idősek otthona kerítésére hasadt egy hatalmas faág a IV. kerületi Garay utcában. A XI. kerületi Budafoki úton két sávot is elfoglalt egy, a szél által kicsavart fa.



A Pest vármegyei Ürömön, az Ürömi úton egy tízméteres faág zuhant az úttestre. Erdőkertesen, a Liszt Ferenc utcában egy eperfa dőlt be az utcáról egy családi ház udvarába. Pilisborosjenőn azért riasztották az egységeket, mert egy fa a villanyvezetékre zuhant, Nagytarcsán pedig két körforgalom között jelentett közlekedési akadályt egy kicsavart fa. Piliscsabán, a Szent László király útján leszakadt és félig a magasfeszültségű vezetékhez ért egy faág. Daruval kezdték meg az eltávolítását.



Szórványosan ugyan, de az ország más pontjain is okozott kárt a vihar. Egerben, Debrecenben, Jászárokszálláson, Kehidakustányban, Hangonyban is fakidőlések miatt riasztották az egységeket. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán - írta a katasztrofavedelem.hu.