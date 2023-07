Időjárás

Napos, meleg idő várható szombaton, vasárnap újra felhősebb lesz az ég

Többnyire napos, meleg, 28-31 Celsius-fok közötti idő várható szombaton, zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, de a szél élénk lehet. Vasárnap frontális felhőzet vonul át az ország felett, emiatt több helyen lehet csapadékra számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken az ország északi felén közepesen felhős idő várható többórás napsütéssel, délutántól ott néhol zápor, estétől esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Délen ezzel szemben derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A délnyugati szél élénk, többfelé erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 31 fok között alakul.



Szombaton általában sok napsütés valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel, helyenként azonban erőteljesebb is lehet a gomolyfelhő-képződés. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a délnyugati, nyugati szél. Hajnalban 12 és 19, délután 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap vastagabb, frontális felhőzet vonulhat át az ország felett északnyugatról délkelet, kelet felé. Délelőtt inkább a déli, illetve keleti országrészben lehet napsütés, délután nyugat felől süt ki egyre többfelé a nap. Több helyen előfordulhat eső, záporeső, zivatar. A csapadékrendszer a nap folyamán nyugatról kelet felé helyeződik át. Helyenként megélénkül a déli, majd északnyugati szél, zivatarban erős lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 14 és 21, a maximum 22 és 33 fok között valószínű, keleten lesz a melegebb, a tartósabban csapadékos tájakon a hűvösebb idő.