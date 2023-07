Hőség - Olaszországra minden irányból lecsapott a természet - videó

Továbbra sem sikerült eloltani az erdő- és bozóttüzeket a szicíliai Palermo térségében és a sziget más helyszínein, miközben Olaszország északi részére újabb heves viharokat jeleztek előre keddre.



A szicíliai Palermo repülőterét újranyitották, de a légikikötő közelében tovább folyik a lángok oltása.



A tűz hétfőn a Palermóhoz közeli Cinisiből indult és gyorsan terjedt az erős forró szélben. A lángok olajfa- és szőlőültetvényeket pusztítottak el, hamuvá égettek egy autókereskedést a kiállított járművekkel együtt. A füst beborította a több órára lezárt autósztrádákat. Több kisebb települést evakuáltak. Palermóban egy 88 éves nő meghalt, mivel a rosszullét miatt hozzá kihívott mentő nem tudta megközelíteni otthonát a tűzvész miatt.



Egy erdész súlyosabb, két tűzoltó enyhébb égési sérüléseket szenvedett az oltás közben.



Éjszaka evakuálni kellett a Trapanihoz közeli San Vito Lo Capo térségét is, a turisták egy részét hajókkal a tengeren keresztül menekítették a lángok elől. Továbbra is ég a növényzet Messina és Enna térségében. A szicíliai kórházakban elsőbbséget élveznek a füstmérgezéssel beszállított emberek.



Az ország északi részén nem csillapodnak a mindennapossá vált nagyerejű viharok, jégesők. Milánó utcáin óránként 100 kilométeres erősségű szelet mértek, mely fákat csavart ki, tetőket sodort le. A milánói bíróság épületébe bezúduló eső eláztatta az archívumot. A városban kedden lezárták a parkokat, és igyekeztek helyreállítani a trópusi esőzés miatt leálló tömegközlekedést.



Brescia térségében egy viharban kidőlt fa egy 16 éves cserkészlány halálát okozta. Mantovában narancsnagyságú jéglabdák hullottak a városra.



Az északnyugati Lombardia és az északkeleti Veneto tartomány kérte a kormányt, hogy nyilvánítsa őket katasztrófa sújtotta övezetté.



Nello Musumeci, a polgári védelem vezetője a SkyTG24 hírtelevíziónak hangsúlyozta, hogy az ország déli részén a következő órákban a 40 fokos hőség enyhülését várják, északon viszont további viharok követik majd egymást.

Today Palermo, Italy, recorded its hottest day in city history since records began in 1790, hitting a stunning 47°C (116.7°F).



Now at 3 am, the city is being threatened by a fast-moving wildfire moving into populated areas, with major damage to houses being reported. pic.twitter.com/WbAxyAzGBE