Kelet felé tart a hidegfront

Már a Dunántúl nagy részén és az északi vármegyékben van hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztás. 2023.07.25 10:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes járásaiban a következő órákban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



A meteorológiai szolgálat közölte: kedden több hullámban várhatók nyugat, délnyugatról kelet, északkelet felé mozgó zivatarok, heves zivatarok, amelyek nagy eséllyel rendszerbe is szerveződnek.



Elsősorban az ország délkeleti felén, kétharmadán alkalmasak a feltételek piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok kialakulására is - jelezték



A heves zivatarokat viharos, kárt okozó - óránkénti 90-100 kilométeres, de zivatarrendszerben óránkénti 100-120 kilométeres - szélrohamok, nagy méretű jég és felhőszakadás kísérik. Estétől északnyugat felől lassan stabilizálódik a légkör, de a zivatartevékenység éjszakára sem szűnik meg.