Időjárás

A héten melegedés, átmeneti lehűlés, majd újabb melegedés várható

A hét még melegedéssel kezdődik, majd egyre többfelé lesz élénk, olykor erős a szél, sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is lehet és csökken a hőmérséklet, csütörtökön már csak 21-26 Celsius fokig melegszik fel a levegő. A hét második felében ismét melegedés kezdődik, jobbára napos lesz az idő, 30 fok körüli maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn napos idő várható, a nap első felében általában kevés felhővel, majd egyre nagyobb területen válik erőteljessé a gomolyfelhő-képződés. Késő délutánig elvétve lehet csapadék, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű zápor, zivatar, nagyobb eséllyel északon heves zivatarok is előfordulhatnak. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Zivatarok környezetében viharos, akár károkozó széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható.



Kedden erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhőzet mellett az ország nagy részén többórás napsütés valószínű. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is kialakulhat. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a délnyugati, majd északnyugati szél. A zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 16-23, délután 24-36 fok között alakul, nyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.

Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhőzet várható, majd a nap második felében nyugat felől csökken a felhőzet. Általában többórás napsütés valószínű. Sokfelé előfordulhat záporeső, zivatar, helyenként heves zivatar is lehet, majd délutántól kelet felé vonulnak a csapadéktömbök. Az északnyugati szelet sok helyütt erős, illetve viharos lökések kísérik. Hajnalban 12-19, a délutáni órákban 19-28 fok valószínű. A délkeleti, keleti tájakon mérhetik a magasabb, a csapadékos vidékeken az alacsonyabb értékeket.



Csütörtökön napos időre lehet számítani gomoly- és fátyolfelhőkkel. Főleg keleten, északkeleten zápor, zivatar előfordulhat, de csak néhol. Sokfelé megélénkül az északnyugati, majd a délnyugati szél. A hajnali 6-14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.



Pénteken általában napos idő várható gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel. Csapadék nem valószínű, de helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. Hajnalban 7 és 16, délután 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton jobbára napos időre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, de helyenként előfordulhat záporeső, zivatar. Több helyütt megélénkül a délnyugati, majd északnyugati szél. A minimum-hőmérséklet 11-20, a maximum 27 és 32 fok között valószínű.



Vasárnap általában napos idő valószínű, de erőteljesebb is lehet a gomolyfelhő-képződés és elszórtan előfordulhat záporeső, zivatar. Többfelé megélénkül az északi, északnyugati szél, zivatar térségében erős lökések is várhatók. A hajnali 13-20 fokról 25 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.