Újabb három halálos áldozatot követelt a vihar Szerbiában - videó

A viharos erejű széllel és jelentős csapadékkal kísért vihar pénteken Szlovénián, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán keresztül érkezett Szerbiába, ahol komoly károkat okozott. 2023.07.22 13:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy kisfiú, egy férfi és egy nő halt meg a Szerbián péntek este végigvonuló viharban, így az utóbbi napok extrém időjárásának már négy halálos áldozata van a nyugat-balkáni országban, miután egy férfi belehalt azokba a sérülésekbe, amelyeket a kedd esti vihar során szerzett.



Újvidéken egy 12 éves fiúval végzett áramütés péntek este, a dél-bánsági Antalfalván egy ház gyulladt ki villámcsapás következtében, és a tüzet oltani igyekvő nő szénmonoxid-mérgezést kapott, míg a dél-bácskai palánkán egy férfi halt bele áramütésbe, amikor a házára zuhanó vezetéket akarta elmozdítani. A keddi vihar során a dél-szerbiai Nisben sodort el egy autó egy járókelőt, a férfi másnap halt bele sérüléseibe.



A viharos erejű széllel és jelentős csapadékkal kísért vihar pénteken Szlovénián, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán keresztül érkezett Szerbiába, ahol komoly károkat okozott. Fákat csavart ki, tetőket tépett le, a törmelék és a letört ágak az utcán parkoló autókat is megrongálták. Több embert kellett kimenteni a megrongálódott vagy elakadt járművekből. Újvidéken egy több mint 150 éves, természeti műemléknek számító ostorfát is kitépett a szél.



Az országos meteorológiai szolgálat szerint szombat este is hasonló viharokra lehet számítani a térségben.

Koprivić koji se nalazio u centru Novog Sada duµe od jednog veka oboren je tokom nevremena. Bio je spomenik prirode, za±tićeno drvo.#nevreme #novisad #srbija #oluja #storm pic.twitter.com/QUyt5mejds — Radio 021 (@Radio021) July 21, 2023