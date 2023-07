Időjárás

Újabb vihar söpört végig Horvátországon - drámai videók

Újabb vihar söpört végig pénteken délután Horvátországon, többen megsérültek, egy embert, aki egy vitorlásáról tűnt el a tengeren, még keresnek - közölte a horvát közszolgálati televízió.



A heves vihar először Isztriát és Kvarner-öblöt érintette. Olaszország felől érkezett, és áthalad Szlovénia egyes részein is.



Jégeső hullott, az erős szél pedig fákat csavart ki. A legsúlyosabb helyzet az isztriai Novigradban volt, alig 15 perc alatt mintegy 150-200 fát döntött ki az orkán erejű szél, egy kemping teljesen megsemmisült. A kempingben hét, míg egy másikban, Abbáziában egy ember sérült meg. Egy ember után még kutatnak, aki a vitorlásáról tűnt el a tengeren a heves vihar alatt.



A zivatarrendszer később északkelet felé haladt, elérte Károlyvárost és Zágrábot. A horvát fővárosban a szél ismét fákat csavart ki, tetőket tépett le, a törmelék pedig az utcán parkoló autókban okozott károkat. Zágrábban szerdán is ítéletidő tombolt, akkor két ember életét vesztette és 130-an megsérültek.



Villámlás, eső és erős szél kíséretében a heves vihar estére elérte a kelet-horvátországi Eszék-Baranya megye egyes részeit is.