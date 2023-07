Időjárás

Nyugat felől ismét zivatarrendszer közelít!

Szinte ismétli magát a légkör, ismét heves zivatarrendszer alakult ki Észak-Olaszországban. A rendszer kelet felé már elindult, sajnos ismét szignifikáns méretű jeget dobál... 2023.07.21 15:15 ma.hu

Ma napközben és este egyre nagyobb számban és egyre nagyobb területi lefedettséggel várhatók nyugatról kelet felé mozgó zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. Az ország déli felében mutatkozik legnagyobb esély heves zivatarok előfordulására. A zivatarokhoz kapcsolódóan viharos széllökés (ált. 60-90 km/h), jégeső (~1-2 cm), intenzív csapadékhullás (rövid idő alatt ált. 10-25 mm), helyenként felhőszakadás (> 25-30 mm) is előfordulhat, míg a heves zivatarokat akár károkozó szélroham (>90 km/h) és nagyméretű jég ( >2-4 cm) is kísérheti. Az éjszakai órákban kelet felé terjednek a zivatarok, majd hajnaltól csökken a számuk vagy megszűnnek. Szombaton a nap első felében csak elvétve (főként az északkeleti tájakon) lehet zivatar, majd várhatóan a délutáni, késő délutáni óráktól nyugat felől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki, - kelet felé mozgó -, zivatarok (esetleg zivatarrendszerek) a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel. Elsősorban délnyugaton heves zivatarok (széllökés > 90 km/h, jég > 2-4 cm) is létrejöhetnek.