Teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak Olaszországban, nagyon sokan megsérültek

Viharos erejű szelet, jégesőt és heves zivatarokat jelentettek több térségből is.

Teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak a szerdáról csütörtökre virradó éjszakai viharokban Észak-Olaszország egyes területein, az ítéletidőben mintegy 110 ember megsérült a jégdaraboktól, üvegszilánkoktól, a lehulló faágaktól és az épülettörmeléktől.



Az északkeleti Veneto tartomány több megyéjében, így Velence, Padova, Vicenza, Verona és Treviso megyékben különösen súlyos a helyzet - hangsúlyozta Luca Zaia, Veneto tartomány kormányzója csütörtökön.



Viharos erejű szelet, jégesőt és heves zivatarokat jelentettek több térségből is: a teniszlabda nagyságú jégdarabok komoly károkat okoztak az épületekben és a mezőgazdasági terményekben. Az utcákon parkoló autók közül sok jelentősen megrongálódott. Egy ember súlyosan megsérült, miután leesett egy épület tetejéről.



A helyi tűzoltóság szerint csaknem 200 alkalommal kellett kivonulniukszerda estétől kezdve, hogy az úttestre dőlt fákat vagy lezuhant faágakat eltávolítsák, és hogy az épületek megsérült tetőszerkezetét ideiglenesen megjavítsák.



Luca Zaia szerint a tűzoltók és a polgári katasztrófavédelem munkatársai mintegy 350 segélyhívást kaptak. A vihar Trentino megye erdős területein is károkat okozott.



Észak-Olaszország több részét kedd óta viharok sújtották.

Questa sera in Veneto un temporale si è abbattuto nella provincia di Padova e la paura è stata tanta.

Vorrei provare a far riflettere chiunque veda questo messaggio che siamo di fronte ad una crisi climatitica estrema e che il punto di non ritorno è già stato superato da un po'. pic.twitter.com/Rj8JYI5HSw