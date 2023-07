Időjárás-előrejelzés

Vihar - Másodfokú riasztást adtak ki hevesebb zivatarok veszélye miatt két északkeleti vármegyére

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök kora délután. 2023.07.20 12:40 MTI

A veszélyjelzés szerint a két vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



A meteorológiai szolgálat közölte: csütörtök estig az északkeleti és a nyugati megyékben lehetnek kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulásához, az északkeleti tájakon akár heves zivatar is előfordulhat.



Éjszakára átmenetileg megnyugszik a légkör, majd péntek hajnaltól a nyugat, délnyugat felől érkező összefüggő csapadékzónában az eső, zápor mellett újra van esély kevés helyen zivatar kialakulására. Késő délutántól, kora estétől délnyugat, nyugat felől alakulhatnak ki zivatarok, a heves zivatarok kialakulására délnyugaton van a legnagyobb esély.



A zivatarokhoz kapcsolódóan viharos, óránkénti 60-90 kilométeres széllökés, kisméretű jég, intenzív csapadékhullás, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. A heves zivatarokat akár károkozó, óránkénti 90 kilométeresnél nagyobb szélroham, valamint nagyobb méretű jég kísérheti - írták.