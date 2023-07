Időjárás

Meteorológia: a heves zivatarok az országhatártól délre vonulnak el

Ugyanakkor Kárpátalján egy szupercella elérheti az északkeleti járásokat, ezért az északkeleti országrészre ismét kiadták a narancs riasztást. 2023.07.19 19:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyengült a zivatarrendszer, a heves zivatarok végül az országhatártól délre vonulnak el, emiatt a Dél-Dunántúlon minden járásban visszavonta az Országos Meteorológiai Szolgálat a hevesebb zivatarok miatt kiadott másodfokú (narancs) riasztást szerdán kora este.



A meteorológiai szolgálat a Facebook-oldalán azt írta, ugyanakkor Kárpátalján egy szupercella elérheti az északkeleti járásokat, ezért az északkeleti országrészre ismét kiadták a narancs riasztást.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



Közölték: szerdán több hullámban várhatók zivatarok, különösen a délnyugati, déli országrészben, illetve az északkeleti, határhoz közel eső területeken, de a Kisalföldre is besodródhat egy-egy zivatar. A cellákat általában viharos, óránkénti 60-70 kilométeres széllökések, intenzív eső, jégeső kísérheti.



Tájékoztatásuk szerint heves zivatarra főként északkeleten lehet számítani a következő órákban, a heves zivatarok környezetében kis eséllyel előfordulhat erősen viharos, óránkénti 90 kilométernél erősebb szél, 3-4 centiméternél nagyobb jég és felhőszakadás. A zivatartevékenység - különösen a déli országrészben - az éjszakai órákban is folytatódhat.