Időjárás

Ítéletidő Szlovéniában: több tízezren áram nélkül maradtak

Több tízezren áram nélkül maradtak Szlovéniában azt követően, hogy kedd este esővel, villámcsapásokkal és orkánerejű széllel kísért viharhullám vonult át az országon, tetőket tépett le, fákat csavart ki és villanyvezetékeket szakított le - közölte a polgári védelmi és katasztrófavédelmi hivatal szerdán. Mintegy 250, a szabadban táborozó személyt evakuálni kellett.



A viharok először Észak-Szlovéniát érték el, majd egy részük kelet felé vonult - Maribor és Celje felé -, a másik pedig Közép-Szlovénia - Notranjska, valamint Dolenjska és Bela Krajina - irányába.



Országszerte az erős szél okozta a fő problémát, néhány helyen pedig felhőszakadás és jégeső - mondta Veronika Hladnik Zakotnik, a környezetvédelmi ügynökség (ARSO) munkatársa.



A tűzoltókat országszerte riasztották. A legsúlyosabb helyzet a délkelet-szlovéniai Dolenjska és Bela Krajina régióban volt, ahol fákat tépett ki a szél és tetőket szakított le. Az ország nyugati részén fekvő Nova Gorica és Idrija között az orkánerejű szél megrongálta az infrastruktúrát, és több kisebb földcsuszamlást is okozott. Ugyanebben a térségben, Cerkno környékén néhány út továbbra is le van zárva a forgalom előtt.



A tűzoltók 253 embert is kimenekítettek, akik az ország különböző részein a szabadban táboroztak.



Szlovénia középső részén több mint 20 ezer háztartás maradt áram nélkül. Az áramszolgáltatóknak országszerte már sikerült megjavítani a leszakadt távvezetékek nagy részét, és a helyzet gyorsan javul.



Szlovénia több részén múlt csütörtökön és pénteken is pusztítást végzett a vihar, jelentős károkat okozva az épületekben, autókban és a mezőgazdaságban.



Az országos meteorológiai intézet szerda délutánra és éjszakára további zivatarokat jósol erős széllel, felhőszakadással és jégesővel.