Hőség

Csökkentette teljesítményét a paksi atomerőmű a Duna hőmérséklete miatt

Mintegy 560 megawattal csökkentette teljesítményét a paksi atomerőmű kedden és szerdán a Duna hőmérsékletének emelkedése miatt - közölte az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapján szerdán.



A tájékoztatás szerint a keddi 320 megawatt teljesítménycsökkentést követően szerdán 15 órától további 240 megawattal csökkentik az erőmű teljesítményét.



A jelenlegi leterhelés a vízhőmérsékletre vonatkozó környezetvédelmi korlátok betartása érdekében történt, amely a nukleáris biztonság szintjét nem befolyásolja - írták.



Hozzátették: olyan technológiák és tartalékok állnak rendelkezésre, amelyekkel a Paksi Atomerőmű hűtése szélsőséges körülmények között is biztosítható lenne, az átlagosnál akár 90 százalékkal alacsonyabb vízhozam, illetve magas vízhőmérséklet mellett is.



A Paksi Atomerőmű korábbi tájékoztatása szerint a belső szabályzatban 29,5 Celsius fokos beavatkozási határt állapítottak meg; ennek elérése esetén - a hőmérsékletkorlát túllépésének mértékében - 0,1 Celsius fokonként 80 megawattal kell csökkenteni a teljesítményt mindaddig, amíg az előírt korlát alá nem süllyed a vízhőmérséklet.



Az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát és a 100 megawattos meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad - közölte a hatóság.