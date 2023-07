Időjárás

OKF: csaknem négyszáz esethez vonultak ki a tűzoltók a hétfői vihar miatt

Miskolcon egy gimnázium tetejét bontotta meg a szél, Poroszlón a református templom teteje sérült meg 50 négyzetméteren. 2023.07.18 09:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hétfő délutáni vihar miatt 394 tűzoltói beavatkozásra volt szükség az országban, a legtöbbször kidőlt fák, letört ágak miatt hívták a tűzoltókat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden az MTI-vel, jelezve: azóta is folyamatosan érkeznek a bejelentések.



A tűzoltókat Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe riasztották a legtöbbször.



A közlemény szerint 22 épületben keletkeztek károk: vagy a szél bontotta meg a tetőszerkezetet, vagy fa dőlt rá.



Miskolcon egy gimnázium tetejét bontotta meg a szél, Poroszlón a református templom teteje sérült meg 50 négyzetméteren. Mátraterenyén a szél megbontotta egy családi ház tetejét, a lehulló darabok pedig az előtte parkoló autót is megrongálták.



Három családi ház lakhatatlanná vált: Kazáron, Ózdon, és Magosligeten egy-egy épület tetejét a vihar annyira megrongálta, hogy az ott élőknek rokonokhoz kellett költözniük; összesen 15 ember kényszerült elhagyni az otthonát - sorolták a közleményben.



Jelezték, hogy mivel sokan csak kedd reggel észlelték a keletkezett károkat, ezért folyamatosan érkeznek a bejelentések a katasztrófavédelemhez: 150 beavatkozás jelenleg is folyamatban van, a legtöbb Debrecenben és környékén.



Az OKF felhívta a figyelmet arra, hogy a vihar után érdemes körbejárni az otthonunkat és felmérni a keletkezett károkat.



Azt kérték, hogy ha sérült a közműhálózat, értesítsük a szolgáltatót, azonban az elszakadt elektromos vezetéket ne közelítsük meg, ilyen esetben azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot.