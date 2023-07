Időjárás

Hőség - Kedden többfelé extrém UV-sugárzás várható

2023.07.17

Többfelé extrém UV-B sugárzás várható kedden - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat. A figyelmeztetésük szerint kedden a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön extrém UV-B sugárzás várható, mindkét régióban meghaladja az UV-index a 8-as értéket.



Az ország többi részén is várhatóan nagyon magas lesz az UV-B sugárzás, ott az UV-index a 7-es érték felett alakul.



Normál bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perces napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt - írták.



A várható UV-B értékek területi eloszlása megtekinthető a ww.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b weboldalon.



Az előrejelzés szerint kedd délelőtt a Dunántúlon még felhősebb lehet az ég, majd ott is napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadékra az ország nagy részén nem kell számítani, legfeljebb elvétve fordulhat elő egy-egy zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, illetve késő délutántól a Dunántúlon délies irányba fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű.