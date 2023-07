Időjárás

Másodfokú riasztást adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt a meteorológiai szolgálat több vármegyére

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye területére az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután. 2023.07.17 16:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A veszélyjelzés szerint a két vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatar kialakulására kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



A meteorológiai szolgálat közölte: hétfőn elsősorban és nagyobb számban az ország északi felén, a nap második felében lehetnek zivatarok, de elvétve másutt sem lehet kizárni kialakulásukat. Az északkeleti tájakon késő délutántól heves zivatar előfordulására is van esély. A zivatarokhoz viharos, 60-80 kilométer/órás széllökések, 1-2 centiméteres jéggel járó jégeső, és helyenként felhőszakadás is társulhat. Intenzív zivatarokat 2-3 centiméteresnél nagyobb jég és károkozó, 90 kilométer/óra feletti szélroham kísérhet.



Az esti órákban a zivatarok lecsengenek északkeleten és elhagyják az országot. Kedd hajnalra virradóra nyugat felől a záporok mellett kis eséllyel zivatarok sodródhatnak a Nyugat-Dunántúl térségébe - írták.