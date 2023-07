Hőség

Hőségvihar tombol Olaszországban - videó

Olaszországba megérkezett a jövő hétig tartó hőhullám, amely ellen az utcákon sétáló turisták esernyőkkel védekeznek, az építkezéseken dolgozók pedig hétfőn felfüggesztették a munkát.



Az évszakban megszokottnál is nagyobb kánikulát "hőségviharnak" nevezte az Ansa hírügynökségnek adott interjúban Antonio Sano meteorológus, a legkeresettebb olaszországi internetes meteorológiai oldal alapítója.



Elmondta, rendkívüli forróságról van szó, mivel az utóbbi két évtizedben mért adatok szerint a mostani számít a leghosszabb hőség-időszaknak, amely az egész országot teljesen lefedi, és amelyben a hőmérő higanyszála nem süllyed 37,8 Celsius-fok alá a nappali órákban, valamint éjszaka sem alacsonyabb 26-28 foknál.



Rómában hétfőn 38 és 41 fok közötti meleget mértek, kedden 42 és 43 fok közötti hőmérsékletet várnak.



Az olasz főváros központjában sétáló turisták ernyőkkel, kalapokkal, legyezőkkel védekeznek, a legkisebb árnyék is felüdülést jelent az égető napsugarak ellen. Van, aki a hűvösebb templomokban, múzeumokban keres menedéket, mások a bárok napernyős teraszain. A külvárosban kevés embert látni, az ablakokon a zsalugáterek majdnem mindenhol zárva vannak.



A római köztisztasági hivatal (Ama) dolgozói a délutáni munkaturnus felfüggesztését szorgalmazták a nagy melegre hivatkozva. A vállalat azonban a kánikula miatti egészségügyi-higiéniai helyzetre emlékeztetett hangsúlyozva, hogy elsődlegesnek számít a háztartási hulladék elszállítása. Róma több pontján rendkívül erős szag terjeng az utcákon sorakozó élelmiszerhulladék-konténerekből.



Az építőiparban dolgozók szakszervezetei elérték, hogy 35 fok felett leállítsák a szabadtéri munkavégzést. Rómában jelenleg hétezer építkezésen folyik munka.



Megközelíti a negyven fokot a hőmérséklet a Pó-alföldön, Bolognában, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria és Pavia városában, valamint a közép-olaszországi Firenzében is. A déli Puglia tartományban, Szicília és Szardínia szigetén még melegebbet várnak: a legmagasabb várható 47 fok körüli hőmérséklet a Cagliari közeli Decimomannuban, valamint a szicíliai Siracusa, Agrigento és Enna térségében lehetséges.



Ez az idei nyár harmadik hőhulláma, melyet az olasz meteorológusok az antik görög mitológia alvilágának révészéről Kharónnak neveztek el.

Italy heatwave? Maximum temperature recorded in Italy today for many were quite typical for July, eg Rome (Ciampino) reached 33.5C - a figure that was exceeded 20 times last July! Extreme heat arrives much more widely next week with temperatures up to about 46C in south Sardinia. pic.twitter.com/61oT5oI1I6 — BBC Weather (@bbcweather) July 13, 2023

VIDEO: With temperatures approaching 40 degrees Celsius in the Italian capital, Rome's zoo distributes frozen treats to the animals to help them cope in the sweltering heat.



Italy has issued a red alert for 16 cities including Rome, Bologna and Florence pic.twitter.com/atui4pHV9G — AFP News Agency (@AFP) July 17, 2023