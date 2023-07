Időjárás-előrejelzés

Tovább folytatódik a kánikula a hét első felében, a hét közepén érkezhet enyhülés

Tovább folytatódik a kánikula a jövő hét első felében, hétfőn a délkeleti országrészben a 39 Celsius-fok sem kizárt. Szerdától többfelé lehet zápor, zivatar, és kissé enyhül a hőség, a hét végén 26-32 fok várható a legmelegebb órákban. 2023.07.16 20:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőn sok napsütésre kell számítani fátyol- és gomolyfelhők mellett. Főként az ország északi felén szórványosan lehetnek záporok, zivatarok, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. A nyugatira, északnyugatira forduló szél megélénkül, zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 38 fok között várható, de délkeleten egy-egy helyen 39 fok sem kizárt.



Kedden napos időre van kilátás, gomoly- és fátyolfelhőkkel. Általában száraz idő lesz, legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő. Többfelé megélénkül az északi, északnyugati szél. Hajnalban 16-23, délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhőzet mellett általában többórás napsütésre lehet számítani. Több helyen valószínű záporeső, zivatar, helyenként heves zivatar is kialakulhat. A déli, majd északnyugati szél néhol megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 14-22, a maximum 28 és 35 fok között várható, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, a déli határvidéken a magasabb értékeket.



Csütörtökön sok napsütés várható, gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként kialakulhat záporeső, zivatar. Az északi, északnyugati szél néhol megélénkül, zivatarban megerősödhet. A hajnali 14-22 fokról 28 és 34 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.



Pénteken erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőzetre is számítani lehet, több helyen előfordulhat záporeső, zivatar. A szél zivatar környezetében megerősödik. Hajnalban 14-22, délután 27-34 fok valószínű.



Szombaton erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhőzet mellett általában többórás napsütés valószínű. Több helyütt kialakulhat zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 15-22, a maximum 26 és 32 fok között várható.



Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, csak elszórtan valószínű záporeső, illetve zivatar. A szél csak zivatar térségében erősödhet meg. A hőmérséklet a hajnali 14-20 fokról 26 és 32 fok közé emelkedik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.