Meteorológia: a jövő hét elején kifejezetten forró légtömeg tölti ki a Kárpát-medence térségét

2023.07.14 18:29 MTI

Szombaton az ország nagy részére már visszatér a kánikula, a jövő hét elején pedig kifejezetten forró légtömeg tölti majd ki a Kárpát-medence térségét - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délutáni videójából.



Kókai Ádám meteorológus elmondta: szombaton már az ország döntő részére visszatér a kánikula, és a hőség a jövő hét elején csak tovább fokozódik.



Magyarországtól délre található az az anticiklon, amelynek áramlási rendszerében egyre nagyobb teret hódít meg a forró, szubtrópusi eredetű levegő. Ennek a ciklonnak az előoldala pedig csak tovább fokozza a forró levegő beáramlását Európába, a jövő hét elején kifejezetten forró légtömeg tölti majd ki a Kárpát-medence térségét - közölte.



Hozzátette: péntek este a gomolyfelhők feloszlanak, és ugyan északnyugat felől érkezik némi fátyolfelhőzet, de hajnalra a legtöbb helyen kiderül az ég és 13-20 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben sok napsütés várható, csak kevés gomolyfelhő lesz az égen és 29-34 fok közé emelkedik a hőmérséklet délutánra. A nagyobb állóvizek hőmérséklete 25-27 fok között alakul.



Elmondta: vasárnap is sok napsütés várható. Estefelé északnyugat felől növekszik a zápor, zivatar kialakulásának esélye, de erre majd inkább hétfőn kell készülni, akkor az északi-északkeleti országrészben már kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt megint van esély hevesebb zivatarok kialakulására. Ekkor már a déli területeken a 38 fokot is eléri a hőmérséklet - jegyezte meg,



Hozzátette: kedden is hasonlóan meleg idő lesz, de akkor inkább csak egy-egy zápor, illetve zivatar alakulhat ki, az ország döntő része szárazon marad.