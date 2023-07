Időjárás

Több Budapestre tartó vonat is elakadt Erdélyben a viharok miatt

Több Budapestre tartó nemzetközi vonat is elakadt csütörtökön délután Észak-, illetve Dél-Erdélyben a vasúti pályát is megrongáló viharok miatt - írta közleményében a Román Vasúttársaság (CFR).



A CFR közölte, hogy az észak-erdélyi Beszterce-Naszód, illetve a dél-erdélyi Hunyad megyét érintő csütörtök délutáni viharok a vasúti közlekedésben is fennakadást okoztak. Több magasfeszültségű vezeték áramellátása megszűnt, több vonat az állomásokon vagy a nyílt pályán vesztegelt.



A Brassóból reggel Budapestre indult 366-os számú nemzetközi InterCity-járat a Beszterce-Naszód megyei Sajómagyaros és Sajószentandrás között akadt el, és 160 perces késést halmozott fel.



Az észak-erdélyi megyében több belföldi régiót összekötő gyorsvonat is elakadt, például a Galac-Kolozsvár, illetve Jászvásár-Temesvár járat. Ennek oka, hogy az erős szélben kidőlt fák több szakaszon a vasúti pályára dőltek, elszakítva a magasfeszültségű vezetékeket.



Hunyad megyében a szintén Brassóból induló és Budapestre tartó 74-es számú IC-vonat vesztegelt Magyarbrettye és Déva között. A CFR honlapja szerint 24 perces késéssel érkezett a kürtősi határállomásra.



A csütörtök délutáni vihar nem csak a vasúti közlekedésben okozott kárt Beszterce-Naszód megyében. Besztercén számos fa dőlt ki az erős szél nyomán, tetődarabokat is leszaggatott, melyek gépkocsikat rongáltak meg - számolt be az Agerpres hírügynökség.



Bethlenben az épülő körgyűrű hídjának betongerendáit emelte el és törte össze a viharos szél, mivel még nem voltak a pillérekhez rögzítve. Az észak-erdélyi megyében számos településen szünetel az áramellátás.



Hunyad megyében egy nappal korábban volt hasonló erősségű vihar, Vajdahunyadon a polgármesteri hivatal jelentése szerint több mint 60 fát döntött ki, 20 tetőt és 14 gépkocsit is megrongált.



Erdélyben a napokban több megyére érvényes másodfokú viharriadó, és ezzel egyidőben kánikulariasztás is érvényben van.



A címlapfotó illusztráció.