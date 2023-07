Időjárás

Kiadták a figyelmeztetést: itt okozhat hatalmas károkat a vihar

A piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok is kialakulhatnak szerda éjjel, a fő károkozó jelenségek leginkább északnyugaton és az Alpokalján várhatók - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, szerdán napközben főleg keleten várhatók zivatarok, majd egy északnyugat felől érkező hidegfronton, illetve annak előterében késő délutántól, estétől újabb hullámban kipattannak zivatarok, heves zivatarok. Ekkor először északnyugatot, nyugatot érik el, majd estétől, késő estétől már zivatarrendszerré szerveződve kiterjedtebben - főként az ország északi felében - heves kísérőjelenségeket okoznak, és fokozatosan a keleti országrészre is átterjednek.



A legintenzívebb cellákat nagyméretű, néhol 5 centiméteresnél is nagyobb jég, 80-100 kilométer/órás vagy ennél erősebb szélvihar, valamint felhőszakadás kíséri.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok is kialakulhatnak. Mint írták, szerda éjjel főként az ország északi megyéiben, elsősorban a Dunántúl északnyugati-északi felében van reális esély a piros riasztás kiadására. Kisebb eséllyel a Dunakanyar tágabb térsége is érintett lehet, de a fő károkozó jelenségek leginkább északnyugaton és az Alpokalján várhatók - írták.



A tájékoztatás szerint csütörtökön ismét nagy területen, kiterjedten várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A nap első felében főleg az ország északkeleti felében, majd a késő délutáni óráktól kiemelten a déli országrészben várhatók további zivatarok, amelyek ott rendszerbe is szerveződhetnek. Károkozó események is nagyobb területen várhatók.



Közölték, csütörtökön szintén az éjszaka során várhatók a legveszélyesebb események, estétől már kiadhatják a piros riasztást, amely elsősorban az ország déli felében több megyét is érinthet.