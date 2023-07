Időjárás

Veszprém és Fejér vármegyében adott sok munkát a tűzoltóknak a vihar

A hétfő délutáni vihar csapadékát kísérő nagy erejű szél elsősorban Veszprém és Fejér vármegyében adott sok munkát a tűzoltóknak - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.



Azt írták: a Veszprém vármegyei Külsővaton, a Zrínyi utcában egy faág gépkocsira zuhant, a Béri Balogh Ádám és Kossuth utcában villanyvezetékre dőltek fák, a helyi idősek otthonának tetejéről pedig egy kidőlt nyírfát kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. A község közelében, a 8413-as úton a vasúti átjáró előtt és után is villanyvezetékek lógtak.



Veszprémben, a Csalogány utcában egy tizenöt méter magas fa foglalta el az úttestet, de a város vasútállomására is egy kidőlt fa miatt riasztották a tűzoltókat.



A vármegye más településein, például Borzaváron, Somlószőlősön ugyancsak fákat csavart ki az erős szél.



Fejér vármegyében Székesfehérvárról érkezik a legtöbb bejelentés. A Rádió utcában egy kihasadt fa széttört egy utcai padot. A Szatmári úton, az Alvinci utcában, a Vásárhelyi utcában is fákat csavart ki a szél. A Malom utcában kettészakadt egy fa, miután villámcsapás érte.



Gárdonyban pedig a Szövetkezetek útját egy kidőlt fa teljesen elzárja a forgalom elől - tették hozzá.