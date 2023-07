Időjárás

Életbe lépett a másodfokú hőségriasztás

Másodfokú hőségriasztás lépett életbe hétfőn 0 órakor, az egész ország területére érvényes figyelmeztetés szerda éjfélig lesz érvényben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az idei nyár második hőhulláma alatt a hét elején már a 36-37 Celsius-fokot is elérheti a hőmérséklet. Egy mediterrán ciklon határozza meg Európa nagy részének időjárását, a meleg, forró levegő Magyarország területét is eléri.



A melegedés a hét első felében folytatódik, és egyre enyhébbek lesznek az éjszakák, hajnalok. A hét közepén egy gyenge hidegfront mérsékelheti a meleget.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.



Azt ajánlják, hogy a kánikula idején - kiemelten 11 és 15 óra között - lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, árnyékban, kerülje a fizikai munkát. A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelre is.



Kiemelték: gyereket, állatot még lehúzott ablaknál sem szabad autóban hagyni, a járműben akár 70 Celsius-fokra is felmelegedhet a levegő.