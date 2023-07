Hőség

Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos hétfőtől szerda éjfélig

Hétfőn nulla órától szerda éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján - közölte pénteken a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.



A hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre - hangsúlyozták a közös közleményben. Arra kérik a teljes lakosságot - kiemelten a kockázati csoportba tartozókat -, hogy ennek figyelembevételével tervezzék jövő heti teendőiket.



Azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban - 11 és 15 óra között - lehetőleg ne tartózkodjunk a napon, illetve a bőrüket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjék a leégés ellen. A vízparton tartózkodók, mielőtt vízbe mennek, hűtsék le magukat, különösen napozást követően; felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe! - hangsúlyozták.



Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát. A szabadban dolgozók, illetve a fesztiválokon szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen - áll a közleményben.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy ügyelni kell a fokozott vízfogyasztásra, ugyanakkor érdemes kerülni a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását.



Kitértek rá, hogy a nagy melegben akár 70 Celsius-fok is lehet egy napon parkoló autóban, ezért ha valaki autóban hagyott gyermeket, házikedvencet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A meleg az autósokra is kedvezőtlen hatással lehet, ezért vezessenek óvatosan - fűzték hozzá.



A hőségben eső után egy órával már olyan száraz a növényzet, hogy egyetlen szikrától, vagy bármilyen hőforrástól meggyulladhat - figyelmeztettek. Felidézték, hogy idén már 3800 tűz volt a szabadban, amelyekben kilenc ember megsérült.



A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen gyújtsunk tüzet, természetesen csak akkor, ha az adott vármegyében nincs tűzgyújtási tilalom! - emelték ki. Hozzáfűzték, a kerti zöldhulladékot ne égessük el; ha grillezünk, vagy bográcsozunk, a tüzet egyetlen percre se hagyjuk felügyelet nélkül!