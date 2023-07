Időjárás

Agrometeorológia: kedvező az idő a kalászosok aratásához, a napraforgónak és kukoricának azonban több csapadék kellene

Ideális a mostani száraz időjárás a kalászosok aratásához, a napraforgónak és a kukoricának azonban jól jönne a további csapadék - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Az elmúlt egy hét csapadékmennyisége nagy területi változékonyságot mutat, szerda éjfélig a Dunántúl nagy részén 10-30 milliméter eső esett, de Győrtől nyugatra szinte semmi, a Dunától keletre pedig főként lokálisan fordult elő nagyobb mennyiség. Az elmúlt harminc nap alatt az ország nagy részén több csapadék hullott a sokéves átlagnál, számottevő hiány az Alföld déli részén, északnyugaton, valamint Debrecentől keletre, délkeletre tapasztalható. A középső talajrétegben, ahonnan a nyári növények most a legintenzívebben szívják a nedvességet, az Alföldön vannak kritikusan száraz területek.



Az átlaghőmérséklet az elmúlt napokban 20 és 23 Celsius-fok között alakult, a legmelegebb órákban jellemzően 27-31 fok közötti értékeket mértek.



Hozzátették: az árpa mellett egyre többfelé zajlik már a búza és a repce aratása is, erre a folytatásban is a meleg, száraz idő lenne az ideális. Az egyre többfelé virágzó napraforgó és címeresedő kukorica számára azonban a zivatarokból kimaradt területeken is jól jönne további csapadék.



A folytatásban csökken a csapadékhajlam, pénteken már csak a déli országrészben lehetnek elszórt záporok, zivatarok, szombattól pedig országszerte napos, száraz időben lehet haladni a betakarítási munkákkal. Vasárnap már nagy területen lesz 30 fok feletti hőmérséklet, hétfőtől pedig az ország nagy részén hőség várható, többfelé 33-37 fokos csúcsértékekkel. Magas lesz az UV-sugárzás is, ami a növények levelein illetve az arra érzékeny zöldségeken, gyümölcsökön napégést okozhat. Szombattól a jövő hét közepéig a meleg, száraz időben napközben légköri aszály is várható, nagyon alacsony lesz a relatív páratartalom - írták.