Időjárás

Strandidő várható a hétvégén sok napsütéssel és kevés felhővel

Strandidő várható a hétvégén sok napsütéssel és kevés gomolyfelhővel. A hőmérséklet csúcsértéke is emelkedik, vasárnap már 29-34 Celsius-fok között alakul - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a nap első felében még lehetnek felhősebb körzetek néhol záporesővel, majd délutánra már napos idő valószínű kevés felhővel, és a csapadék is megszűnik. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.



Szombaton nagyrészt derült, napos idő várható, csak kevés gomolyfelhő képződhet, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél a Tiszántúlon több helyen megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 10-18, délután 27-32 fok között alakul.



Vasárnap derült vagy gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül, a változó irányú szél jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 12-20, délután 29-34 fok között alakul.