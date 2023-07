Időjárás

Szokatlanul heves vihar okoz fennakadásokat a légi- és a vasúti közlekedésben Hollandiában

Heves esőzéssel járó vihar okoz súlyos közlekedési fennakadásokat Hollandiában, légijáratok százait törölték a rendkívül erős széllökések miatt - tájékoztatott az NLTimes című angol nyelvű holland hírportál szerdán.



A beszámoló szerint a Poly névre keresztelt, szokatlanul erős nyári vihar szerda reggel csapott le Hollandiára. Az országi nyugati partszakaszán óránkénti 145 kilométeres széllökést is regisztráltak.



Az erős szél fákat döntött ki, kamionokat döntött fel és több helyütt a vonatközlekedést is korlátozni kellett. Az NS holland vasúttársaság honlapján azt írta: "az országunkban jelenleg tomboló vihar a vártnál lényegesen erősebb", ezért - mint közölték - számos tartományban leállították a vasúti forgalmat.



Az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér - Európa egyik legnagyobb légikikötője - ez idáig mintegy háromszáz járatát törölte. Honlapjukon azt közölték: a nap folyamán "nagyon korlátozott légi forgalomra lehet számítani". A már bejelentetteken túl további járattörlések és jelentős késések is lehetségesek.



A nemzeti meteorológiai intézet három észak-hollandiai tartományra vörös riasztást adott ki az erős széllökésekkel és a heves esőzéssel járó vihar miatt. A hatóságok felszólították a lakosokat, hogy maradjanak fedél alatt. A közlekedési hatóságok azt tanácsolták, hogy lehetőség szerint mindenki kerülje az autós közlekedést, a délelőtti órákban több mint 277 kilométernyi dugó alakult ki.



A holland meteorológiai intézet szerint a vihar Dánia és Németország felé tart.



Hollandiában október és április között szoktak előfordulni erősebb viharok, a mostani szinte példátlannak számít a nyári időszakban.



Észak-Holland tartományban, IJmuiden kikötőjében 11-es fokozatú -a Beaufort-skála szerinti második legerősebb - széllökéseket mértek, vagyis a valaha feljegyzett leghevesebb nyári vihar tombol az országban - közölte a Weerplaza holland időjárási portál. Hollandiában nyáron még soha nem mértek az IJmuidenben most észlelt 145 kilométer/órás széllökésnél erősebbet.