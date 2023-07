Időjárás

Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig Közép-Szlovénián

Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig Közép-Szlovénián, épületeket és utakat öntött el a víz, Zidani Most és Ljubljana között kisiklott egy vonat - közölte a szlovén közszolgálati televízió (RTV) kedden az érintett hatóságok közléseit idézve.



A szlovén vasúttársaság közlése szerint a mintegy 20 utast szállító vonat hétfőn este siklott ki, közvetlenül Sava vasútállomás előtt. A vonat a térségében tomboló vihar miatt csökkentette sebességét, de nem tudta elkerülni a balesetet, amelyet a sínekre omlott sziklatörmelék okozott. Szerencsére senki sem sérült meg - írták.



A Sava-Kresnice vasútvonalon is sziklaomlást jelentettek, ezért a Zagorje és Kresnice közötti pályát további értesítésig lezárták. A személyszállításban késésekre kell számítani, a teherszállítást pedig felfüggesztették.



Szikla omlott két autóbuszra is ugyanebben a térségben, két utas könnyebben megsérült.



A vihar fákat döntött ki, és tetőket bontott le. Összesen 16 tűzoltóegységet riasztottak a károk elhárítására.



A Védelmi és Mentőközponthoz 39 esetről érkezett bejelentés, főként Ljubljanából, ahol több épületet elöntött a víz, egy jármű pedig egy elárasztott aluljárójában rekedt.



Litija településen egy középiskola tetőszerkezete rongálódott meg, Zagorje ob Savi községben pedig három házat öntött el a víz, és több tetőszerkezet is megrongálódott - számolt be a szlovén RTV.