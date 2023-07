Időjárás

Folyamatosan dolgoznak a tűzoltók a vihar miatt Békés vármegyében

Folyamatosan dolgoznak a tűzoltók a Békés vármegye több településén vasárnap délután átvonuló, széllel kísért felhőszakadás okozta károk helyreállításán - tájékoztatta a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.



Várszegi György főhadnagy elmondta, Orosházáról 15, Gyuláról két, Békésről és Békéscsabáról egy-egy riasztást kaptak.



Orosházán a Lehel utcában egymástól nem messze két fa is rádőlt az úttestre. Az Ifjúság utcában egy körülbelül hetven centiméter átmérőjű platán zuhant az útra. A Horváth-Pap utcába, a Berzsenyi Dániel utcába, a Csizmadia Sándor utcába, az Arany János utcába és a 474-es útra szintén kidőlt fák miatt vonultak ki az egységek. Volt, ahol a hirtelen lezúduló víz betört egy pincébe, ahol több, elektromos eszközt is tároltak.



A Csorvási úton egy villanyoszlopot és több fát is kidöntött a szél. A Szilágyi Erzsébet utcában szintén egy villanyoszlop dőlt meg.



Békésen a 4238-as utat elzárta egy fa. Békés és Gerla között is fakidőléshez riasztották az egységeket - közölte a szóvivő.